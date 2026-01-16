Bonus barriere architettoniche niente proroga | quali agevolazioni usare nel 2026

Il bonus barriere architettoniche, destinato a migliorare l’accessibilità degli edifici, non è stato prorogato per il 2026 e si è concluso lo scorso 31 dicembre 2025. Di conseguenza, chi intende usufruire di agevolazioni per interventi di questo tipo dovrà valutare altre opzioni disponibili o pianificare interventi prima della fine del 2025. È importante informarsi sulle normative vigenti e sulle eventuali alternative per usufruire di agevolazioni fiscali nel settore edilizio.

A differenza di altre agevolazioni per la casa, il bonus barriere architettoniche non è stato prorogato per il 2026 ed è scaduto lo scorso 31 dicembre 2025. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, per i lavori che portano all’eliminazione degli ostacoli per accedere agli edifici è possibile utilizzare il bonus ristrutturazioni. Non è, però, più possibile beneficiare dell’aliquota al 75% per l’agevolazione. Cosa sostituisce il bonus barriere architettoniche nel 2026. Non prorogato per il 2026, il bonus barriere architettoniche può essere sostituito dal bonus ristrutturazioni, che costituisce la principale alternativa per quanti abbiano intenzione di rimuovere degli ostacoli fisici per l’accesso negli immobili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

