Bonanni accende già Roma-Milan | Malen può essere più decisivo di Füllkrug Poi su Allegri …

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato a 'TMW Radio' la sfida Roma-Milan di domenica prossima. Sottolineando le potenzialità dei giocatori, ha affermato che Malen potrebbe essere più decisivo di Füllkrug. Bonanni ha anche parlato di Allegri, analizzando le strategie e le aspettative in vista dell’incontro tra le due squadre. Un’analisi sobria e approfondita per meglio comprendere il contesto del match.

Massimo Bonanni, ex calciatore in Serie A (con Palermo, Lazio, Sampdoria e Ascoli) e Serie B, è intervenuto a 'TMW Radio', in occasione della trasmissione 'Maracanà', toccando vari temi interessanti. Ecco, dunque, alcune sue dichiarazioni. Su Roma-Milan di domenica e su chi potrebbe essere più decisivo tra i due nuovi arrivati, Donyell Malen e Niclas Füllkrug: "Tra i due dico di più il nuovo attaccante giallorosso". Sulla polemica tra allenatori 'risultatisti' e 'giochisti' dopo Como-Milan 1-3 della scorsa settimana: "A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato.

