Calamai | Leao può essere decisivo Fullkrug funzionale Il vantaggio di Allegri …

Luca Calamai analizza la situazione attuale del Milan, focalizzandosi sulle prestazioni di Leao e Fullkrug. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, si sofferma sulle potenzialità del portoghese e sulla funzione di Fullkrug all’interno della squadra. Inoltre, evidenzia i vantaggi e le strategie di Allegri, offrendo una panoramica equilibrata sulla fase cruciale della stagione.

