Allegri si rimette in scia Füllkrug colpo decisivo L’alternativa è il Milan

Il Milan ottiene il 20esimo risultato utile consecutivo in campionato, consolidando la propria posizione e mantenendo il passo con l’Inter. Con 13 vittorie e 7 pareggi, i rossoneri registrano numeri che ricordano le grandi stagioni degli anni '90, sotto la guida di Fabio Capello. In questo contesto, l’attenzione si sposta anche su Allegri e Füllkrug, con possibili scenari legati all’alternativa rappresentata dal Milan.

Il Milan rimane nella scia dell’ Inter (-3), allarga il margine sul quinto posto (+7), si prende il 20esimo risultato utile consecutivo in campionato contro il Lecce: 13 vittorie, 7 pareggi, numeri che non si vedevano dai tempi del 19921993 (23 gare, allora, senza ko) e di un certo Fabio Capello. Con il ritorno al clean sheet dopo 3 partite. E col primo gol in rossonero di Füllkrug. Niente male, alla fine del ciclo da quattro partite in una decina di giorni. Niente male, nell’eterno dilemma tra risultatisti e giochisti, Allegri se la ride e piazza l’ennesima fiammata, migliorando anche nella manovra: col Como, a livello di tiri, era finita 18-7 per Fabregas (ma tre punti a Milano), contro Di Francesco 21-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fullkrug Juve, Allegri ci si mette di mezzo: il Milan prova il colpo in attacco a gennaio. La punta era stato accostata ai bianconeri, cosa sta succedendo

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan prepara il colpo in attacco, con Fullkrug tra i nomi caldi. Juve e altri club monitorano attentamente la situazione, mentre Allegri si inserisce nel discorso. La punta tedesca era stata accostata ai bianconeri, ma ora il focus si sposta sui movimenti rossoneri. Ecco le ultime novità sulla trattativa.

Grande colpo del Milan, Allegri decisivo: era stato offerto anche all’Inter

Il Milan ha concluso un importante acquisto per circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore, riconosciuto come uno dei migliori in Europa, era stato anche proposto all’Inter, ma alla fine è approdato ai rossoneri. La scelta evidenzia la volontà del club di puntare su un talento di grande livello, rafforzando così la propria rosa per la stagione in corso.

