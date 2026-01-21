Dopo la sentenza del Tar, il sindaco Lepore evidenzia come Bologna sia riuscita a dimezzare le vittime sulle strade grazie alla Città 30. Mentre il governo ha tentato di ostacolare questa misura, i risultati concreti dimostrano l’efficacia dell’intervento. Lepore invita ora l’esecutivo a supportare iniziative che migliorano la sicurezza, sottolineando l’importanza di politiche mirate per la tutela dei cittadini.

“ Il governo ha cercato di rallentare la Città 30, ma non è riuscito a fermare i morti sulle strade. Bologna invece li ha dimezzati”. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interviene dopo la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che ha annullato, per motivi formali, le ordinanze istitutive della Città 30. “Un governo dovrebbe aiutare le città che salvano vite, non ostacolarle”, afferma Lepore, chiarendo che il Comune non farà ricorso. “Andremo avanti – spiega – con un nuovo provvedimento che seguirà le indicazioni del Tar”. Secondo il sindaco, la decisione del Tribunale non mette in discussione il progetto: “Non è una bocciatura della Città 30. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Città 30, Lepore dopo il Tar: “Bologna ha dimezzato i morti, il governo dovrebbe aiutare”

ll Tar annulla Bologna Città 30. Il sindaco Lepore: «Serve per salvare vite»Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, che aveva esteso il limite di velocità a tutta la città.

Bologna, il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità di 30 kmh nel centro cittadino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Città 30, Lepore: Il Tar conferma il ruolo del Comune, andiamo avanti; Il Tar annulla il provvedimento di Bologna Città 30; Il Tar dell’Emilia-Romagna annulla il provvedimento di Bologna città 30. Lepore: Andiamo avanti; Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30: Motivazioni….

Bologna città 30 bocciata dal Tar: cosa cambia davvero dopo lo stop al piano del sindaco LeporeBologna città 30 bocciata dal Tar: cosa cambia davvero dopo lo stop al piano del sindaco Lepore## La sentenza del Tar e i punti contestati ... assodigitale.it

Città 30, Lepore e Campaniello: Il Tar conferma il ruolo del Comune, andiamo avantiIl sindaco: Pronti a rispondere ai rilievi burocratici, l’obiettivo resta salvare vite. Domani conferenza stampa ... bolognatoday.it

Bologna, Lepore sfida la sentenza del Tar: il progetto "Città 30" proseguirà per la sicurezza stradale - facebook.com facebook

Comunque invitato a @RaiPortaaPorta dissi a Lepore che i limiti a 30kmh devono essere ragionati e non possono essere messi a priori in tutta la città. Il tar ha deciso di fatto in questa direzione. x.com