Bologna Ferguson annuncia | Sto bene non ho saltato un allenamento! Celtic squadra forte ecco cosa servirà domani

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha garantito di essere in forma e di aver seguito regolarmente gli allenamenti. In conferenza stampa, ha sottolineato la forza del Celtic e ha evidenziato gli aspetti chiave necessari per affrontare la partita di domani, valida per la settima giornata dell’Europa League. Ferguson ha mostrato attenzione e determinazione, preparando la squadra alla sfida con un atteggiamento concentrato e rassicurante.

Rino Rado in vista di Bologna Inter: «I nerazzurri si possono battere, ma sono la squadra più forte! Ecco cosa serve. Finito l’effetto sorpresa, contro la Juve ho visto questo»Rino Rado, ex portiere del Bologna e icona dei “Ragazzi del ’64”, commenta la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter.

Leggi anche: Simeone a Prime: «Io in futuro all’Inter? Sì ma sto benissimo all’Atletico. Loro sono pericolosi ecco cosa servirà stasera»

