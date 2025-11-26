Simeone a Prime | Io in futuro all’Inter? Sì ma sto benissimo all’Atletico Loro sono pericolosi ecco cosa servirà stasera
Inter News 24 L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions League contro l’Inter. SUL MATCH DI STASERA – « Abbiamo un gruppo che lotta insieme e che risolve delle partite entrando dalla panchina: il punto più elevato al momento è questo. Con l’Inter è difficile, attacca molto bene, ha una personalità molto grande nel gioco offensivo: ha un gioco da tanti anni con nuove cose. Sono pericolosi, dovremo giocare una partita portandola dove possiamo fare male ». SIMILITUDINI TRA LE DUE SQUADRE? – « Credo di no. Loro hanno un gioco offensivo più organizzato e più concreto, noi abbiamo un’altra forma di giocare: ci abituiamo a come gioca l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Succede tutto nel primo tempo. Il Toro incassa la doppietta di Moreo (13’ e 29’), poi i granata rimontano con Simeone (42’) e Adams (45+3’). Il Pisa resta ancora a secco di vittorie, con 6 punti nelle prime 10 giornate. La squadra di Baroni (espulso per proteste) Vai su X
È TEMPO DI BIG MATCH! ? Torna l'Inter, torna dopo la brutta sconfitta immeritata nel derby, a Madrid, in Champions, contro l'Atletico di Simeone, per il riscatto. ? Una partita dove servirà fare tanto se si vorranno portare via dei punti. ? Calcio d'inizio - facebook.com Vai su Facebook
Simeone conferma: “Sì, mi vedo all’Inter in futuro! Sto benissimo all’Atletico ma…” - Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video verso la sfida con l'Inter di stasera ... Come scrive msn.com
Simeone si promette a una squadra: "Non dipende da me, ma penso che in futuro la allenerò" - Da quattordici anni siede sulla panchina dell'Atletico Madrid, un regno costruito co ... Scrive msn.com
Simeone l'adulatore: "Inter, squadra meravigliosa e fortissima. Un giorno tornerò" - Il tecnico dell'Atletico Madrid presenta così la sfida ai nerazzurri: "Dobbiamo portare la partita dove pensiamo di poter far male. Secondo msn.com