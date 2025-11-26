Simeone a Prime | Io in futuro all’Inter? Sì ma sto benissimo all’Atletico Loro sono pericolosi ecco cosa servirà stasera

Inter News 24 L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions League contro l’Inter. SUL MATCH DI STASERA – « Abbiamo un gruppo che lotta insieme e che risolve delle partite entrando dalla panchina: il punto più elevato al momento è questo. Con l’Inter è difficile, attacca molto bene, ha una personalità molto grande nel gioco offensivo: ha un gioco da tanti anni con nuove cose. Sono pericolosi, dovremo giocare una partita portandola dove possiamo fare male ». SIMILITUDINI TRA LE DUE SQUADRE? – « Credo di no. Loro hanno un gioco offensivo più organizzato e più concreto, noi abbiamo un’altra forma di giocare: ci abituiamo a come gioca l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

