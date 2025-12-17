Rino Rado in vista di Bologna Inter | I nerazzurri si possono battere ma sono la squadra più forte! Ecco cosa serve Finito l’effetto sorpresa contro la Juve ho visto questo

Rino Rado, ex portiere del Bologna e icona dei “Ragazzi del ’64”, commenta la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter. A 84 anni, l’ex rossoblù analizza le possibilità di vittoria, sottolineando la forza dei nerazzurri e le strategie necessarie per affrontarli, dopo aver osservato il recente cambio di atteggiamento della squadra bolognese.

© Calcionews24.com - Rino Rado in vista di Bologna Inter: «I nerazzurri si possono battere, ma sono la squadra più forte! Ecco cosa serve. Finito l’effetto sorpresa, contro la Juve ho visto questo»

Rino Rado in vista di Bologna Inter: l’ex portiere dei rossoblù ha parlato della sfida, valida per la semifinale di Supercoppa, di giovedì Rino Rado, 84 anni, storico portiere del Bologna e reduce dei mitici “Ragazzi del ’64” che portarono lo scudetto in città, analizza su La Gazzetta dello Sport il momento attuale dei rossoblù . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

