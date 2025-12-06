Fiamme divampano da un’autovettura lungo l’autostrada del Sole | provvidenziale intervento della polizia stradale

Un intervento provvidenziale è stato portato a termine dalla polizia stradale, lungo l’autostrada del Sole. Gli agenti sono intervenuti nel tratto tra Fabro ed Orvieto nel corso del pomeriggio di sabato 6 dicembre. A chiedere i soccorsi una famiglia toscana poiché, improvvisamente, dal vano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Principio di incendio in abitazione: le fiamme divampano dalla canna fumaria --> https://www.nordest24.it/principio-incendio-canna-fumaria-vigolo-vattaro - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme divampano dal motore e l’auto prende fuoco in marcia: paura ad Alezio - L’episodio nella mattinata in un tratto di strada trafficato: il conducente è riuscito a mettersi in salvo ma ha accusato un leggero malore. Riporta lecceprima.it

Il fumo e poi divampano le fiamme: incendio in un'autorimessa. Intervengono diverse squadre dei vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato all'interno di un edificio. Secondo ildolomiti.it