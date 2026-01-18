MO Meloni | invitati nel board of peace da Italia ruolo primo piano

L’Italia è stata invitata a far parte del Board of Peace per Gaza, un ruolo che consente di contribuire attivamente alle iniziative per la pace nella regione. La partecipazione rappresenta un’opportunità per il nostro Paese di assumere un ruolo di primo piano nelle dinamiche internazionali legate alla stabilità e alla risoluzione dei conflitti. Un impegno che sottolinea la rilevanza della diplomazia italiana in ambito globale.

Seoul, 18 gen. (askanews) – “Siamo stati invitati a far parte del board of paeace” per Gaza, “penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Seoul, ultima tappa della sua missione in Asia. “Penso – ha spiegato – che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace” in Medio Oriente, “e quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Del resto mi pare” che l’Italia sia “un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Fase due a Gaza. Nasce il Board of Peace. Meloni tra i papabili

Fase due a Gaza: nasce il Board of Peace, un nuovo passo nel tentativo di stabilizzare la regione. La proposta, parte del piano in venti punti degli Stati Uniti, mira a favorire il dialogo e la pace tra le parti coinvolte. Nel contesto internazionale, si fanno anche avanti figure politiche italiane, con Meloni tra i nomi più discussi. Un momento di attenta osservazione per gli sviluppi futuri nel conflitto.

Leggi anche: Gaza, Trump annuncia le nomine nel "Board of Peace": da Rubio a Blair, ecco chi spunta

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La presidente del Consiglio da Seul: “Ho sentito Donald Trump e gli ho detto quello che penso”. E sul board per Gaza: “Siamo stati invitati a farne parte” - facebook.com facebook