‘Board of Peace’ a Gaza Netanyahu accetta l’invito di Trump a entrare nell’iniziativa

A margine del World Economic Forum di Davos in Svizzera è prevista per domani, giovedì, la cerimonia di firma per formalizzare la creazione del ‘ Board of Peace ‘, l’organismo ideato dal presidente americano Donald Trump per supervisionare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, in generale, risolvere i conflitti a livello mondiale. Inizia dunque, in vista di tale data, a prendere forma la composizione del ‘Board’, anche se i leader europei hanno mostrato le loro perplessità sull’iniziativa e alcuni, come il presidente francese Emmanuel Macron, hanno già deciso di sfilarsi. Si attende la decisione a riguardo della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che sia nell’uno che nell’altro caso avrà delle importanti conseguenze politiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il rischio più evidente è che il Board of Peace diventi uno strumento di legittimazione politica, più che un meccanismo per ridurre i conflitti. L’impostazione personalistica e la mancanza di controllo esterno alimentano dubbi sulla sua reale credibilità interna x.com