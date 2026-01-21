Board for Gaza Meloni Non intelligente autoescludersi ma serve tempo

Il governo italiano ha espresso un'apertura verso il Board for Gaza, sottolineando l'importanza di un impegno paziente e costruttivo. Meloni ha precisato che, sebbene autoescludersi non sia una scelta saggia, è necessario dedicare il tempo necessario alle trattative. La posizione dell’Italia si basa sulla disponibilità e sull’interesse a favorire un percorso di pace duraturo, riconoscendo la complessità della situazione e la necessità di un processo articolato.

ROMA (ITALPRESS) – Sul Board of peace per Gaza “la posizione dell’Italia è di apertura; siamo aperti, disponibili e interessati, per almeno due ragioni. La prima l’ho spiegata molte volte: penso che l’Italia possa giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati. E poi perchè, in generale, non considererei una scelta intelligente da parte dell’Italia, e neanche da parte dell’Europa, quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante lo “Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gaza, Meloni: interessati a Board of peace ma per firma serve più tempoL’Italia mantiene una posizione di apertura nei confronti del Board of Peace proposto da Donald Trump, ma deve affrontare un ostacolo costituzionale che impedisce la firma immediata.

Meloni: «Problema costituzionale, serve più tempo per il Board per Gaza»Il governo italiano ha dichiarato di essere aperto e disponibile a valutare la questione del Board per Gaza, riconoscendo però un problema di carattere costituzionale che richiede più tempo per essere affrontato adeguatamente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump; Meloni prepara la trasferta a Davos per entrare nel board di Gaza; Meloni nel board di Gaza, oggi l'annuncio di Trump; Gaza. Bonelli: interrogazione a Meloni, Italia pagherà per entrare nel board of peace?.

Board for Gaza, Meloni Non intelligente autoescludersi, ma serve tempoROMA (ITALPRESS) – Sul Board of peace per Gaza la posizione dell’Italia è di apertura; siamo aperti, disponibili e interessati, ... iltempo.it

Meloni ai 30 anni di Porta a Porta: Board per Gaza? C'è un problema costituzionale. E su Putin la premier ha le idee chiare''La questione legale e regolamentare è soprattutto in rapporto al all'articolo 11. Quello per cui noi possiamo concedere pezzi della nostra sovranità in condizioni di parità tra gli Stati. E questo p ... affaritaliani.it

#Meloni: interessati al “Board of peace” ma problema con la Costituzione #Gaza x.com

Meloni: 'Serve più tempo per il Board per Gaza. 'Problema costituzionale, ma siamo aperti e interessati. Non è intelligente autoescludersi' #ANSA - facebook.com facebook