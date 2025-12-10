Blitz antidroga in tre province campane | arresti anche nel salernitano

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione antidroga ha coinvolto tre province campane, Salerno, Napoli e Avellino, con numerosi arresti effettuati questa mattina. L'intervento, disposto dal giudice, mira a contrastare un'importante rete di traffico di droga nella regione.

Blitz antidroga in tre province campane: Salerno, Napoli e Avellino. Da questa mattina, a seguito di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

