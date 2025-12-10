Blitz antidroga in tre province campane | arresti anche nel salernitano
Un'operazione antidroga ha coinvolto tre province campane, Salerno, Napoli e Avellino, con numerosi arresti effettuati questa mattina. L'intervento, disposto dal giudice, mira a contrastare un'importante rete di traffico di droga nella regione.
Blitz antidroga in tre province campane: Salerno, Napoli e Avellino. Da questa mattina, a seguito di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Indagato il poliziotto che uccise il cane a colpi di pistola durante il blitz antidroga
Caltanissetta, blitz antidroga a Gela: 15 misure cautelari
Blitz antidroga all'alba sulla costa marchgiana: 14 arresti, un B&B trasformato in centrale dello spaccio
Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antidroga dei Carabinieri tra Secondigliano e Arzano, in provincia di Napoli: 4 fratelli sono finiti in manette all’esito dell’attività. All’interno di un’abitazione i militari hanno anche sequestrato 54 kg di droga e, nel corso di un’altra perquisizione, una pistola B Vai su X
Salerno: blitz antidroga in tre province, in corso esecuzione arresti - Blitz antidroga in tre province: in corso esecuzione arresti tra Salerno, Napoli e Avellino. Riporta iltempo.it
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it