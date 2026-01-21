Il 21 gennaio 2026 a Bergamo, il medico Francesco Benedetti, 59 anni, è deceduto dopo essere stato investito in Porta Nuova, di fronte ai Propilei. L’incidente, avvenuto giovedì scorso intorno alle 14,30, è seguito a una carambola tra due auto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e non hanno consentito di salvarlo.

Bergamo, 21 gennaio 2026 – Le sue condizioni erano parse subito disperate. L’incidente giovedì scorso intorno alle 14,30: Francesco Benedetti, 59 anni, era stato investito da un’auto in Porta Nuova, di fronte ai Propilei, in pieno centro città a Bergamo. È morto ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Francesco Benedetti abitava a Colognola, era medico i n servizio al Centro Biomedico Bergamasco in città. Dopo l’investimento aveva perso conoscenz a ed era poi andato in arresto cardiaco. Il primo a intervenire era stato il presidente del Consorzio tassisti bergamaschi, Massimiliano Manzoni, che è anche soccorritore della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, investito dopo una carambola tra due auto: morto il medico Francesco Benedetti

Investito da un’auto a Bergamo, Francesco Benedetti muore in ospedale dopo cinque giorniFrancesco Benedetti, residente a Bergamo, è deceduto in ospedale dopo essere stato investito cinque giorni fa da un'auto mentre attraversava la strada.

