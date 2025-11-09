Incidente Bergamo le vetture distrutte e la carambola dopo il frontale | due donne in una terza auto Illese ma sotto choc

Un sorpasso azzardato e forse a velocità elevata, in un tratto della tangenziale sud di Bergamo già teatro di diversi incidenti - tra cui un mortale lo scorso febbraio - sarebbe. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente Bergamo, le vetture distrutte e la carambola dopo il frontale: due donne in una terza auto. «Illese ma sotto choc»

