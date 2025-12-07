L' ex 007 | Dalla Cina spie nelle università occidentali per copiare segreti e brevetti industriali
Secondo l'ex capo dei servizi segreti canadesi, le agenzie di spionaggio ostili sono ora concentrate tanto sull'infiltrazione nelle università e nelle aziende occidentali quanto su quella nei governi. David Vigneault ha avvertito che un recente tentativo "su scala industriale" da parte della Cina di rubare nuove tecnologie ha evidenziato la necessità di una maggiore vigilanza da parte del mondo accademico. "La prima linea si è spostata, passando dall'essere focalizzata sulle informazioni governative all'innovazione del settore privato, all'innovazione della ricerca e alle università", ha dichiarato al quotidiano The Guardian nella prima intervista da quando ha lasciato il Canadian Security Intelligence Service, che fa parte dell'alleanza per la condivisione di intelligence "Five Eyes" con Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
