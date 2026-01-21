A Benevento, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ferito un coetaneo con un coltello. L’episodio, avvenuto recentemente, vede il giovane coinvolto in un procedimento per lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da taglio. La vicenda è attualmente sotto indagine, e le autorità stanno ricostruendo i fatti per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il giovane, di Benevento, è accusato del reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma da taglio. Un ventunenne di Benevento è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe accoltellato in città un suo coetaneo. Il giovane è accusato del reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma da taglio. Le indagini dei militari hanno avuto inizio da una prima segnalazione, avvenuta lo scorso 2 gennaio, quando la giovane vittima si era recata al pronto soccorso dell'ospedale di Benevento, dove è rimasta ricoverata per quale giorno per una ferita da arma da taglio sotto la scapola. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Benevento, 21enne arrestato per aver accoltellato un coetaneo

Leggi anche: Cecina | Fermato mentre cede hashish a un coetaneo, a casa nasconde droga e 200 euro: 21enne arrestato

Leggi anche: 17enne accoltellato sul lungomare di San Ferdinando e operato d'urgenza, arrestato un coetaneo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Fortore: uomo arrestato in flagranza per spaccio. Sequestrata droga anche in casa; Benevento, sperona la volante e tenta la fuga: arrestato e scarcerato; Benevento, sperona la volante e ferisce lievemente due agenti: scatta l'obbligo di firma; BENEVENTO - Lancia droga dall'auto per sfuggire al controllo, arrestato.

Accoltella coetaneo a Benevento, arrestato un 21enneBENEVENTO, 21 GEN - Un ventunenne di Benevento è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe accoltellato in città un suo coetaneo. Il giovane è accusato del reato di lesioni personali aggravate da ... ansa.it

Avellino, detenzione di banconote false: nessuna misura per la 21enneNon è stata emessa nessuna misura nei confronti della 21enne, residente ad Avellino, arrestata la scorsa settimana a Benevento per detenzione di banconote false.La giovane era finita al centro di un ... corriereirpinia.it

Benevento. Le indagini sul ferimento del 21enne #Benevento - facebook.com facebook