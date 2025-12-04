17enne accoltellato sul lungomare di San Ferdinando e operato d' urgenza arrestato un coetaneo

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un diciassettenne di San Ferdinando è stato arrestato per aggressione: accoltellato un coetaneo vicino al lungomare lo scorso agosto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

17enne accoltellato sul lungomare di san ferdinando e operato d urgenza arrestato un coetaneo

© Notizie.virgilio.it - 17enne accoltellato sul lungomare di San Ferdinando e operato d'urgenza, arrestato un coetaneo

Leggi anche questi approfondimenti

17enne accoltellato lungomare sanAccoltella un coetaneo dopo una lite sul lungomare di San Ferdinando: un 17enne finisce comunità - Era agosto e sul lungomare di San Ferdinando, vicino a un locale notturno, - Da reggio.gazzettadelsud.it

Lite violenta tra minorenni, 17enne accoltella un coetaneo: arrestato - Un 17enne è finito in comunità dopo aver accoltellato un coetaneo al culmine di una lite sul lungomare del reggino. Lo riporta quicosenza.it

17enne accoltellato lungomare sanAccoltella coetaneo al culmine di una lite, arrestato 17enne - Ha accoltellato un coetaneo all'esterno di un locale notturno, sul lungomare di San Ferdinando (Reggio Calabria). Come scrive msn.com

17enne accoltellato lungomare sanTentato omicidio a San Ferdinando, 17enne collocato in comunità - Il giovane ad agosto accoltellò un coetaneo sul lungomare, operato d'urgenza all'ospedale di Polistena. Segnala rainews.it

«Mio figlio vivo per miracolo, ma l’aggressore è libero. Siamo terrorizzati»: parla la mamma del 17enne accoltellato - Ragazzo 17enne accoltellato a Roma, la denuncia della mamma a Storie Italiane: «Mio figlio vivo per miracolo mentre il suo aggressore è libero, siamo terrorizzati. Si legge su ilmattino.it

Roma, 17enne accoltellato da un coetaneo. La madre denuncia: «L'aggressore ora è libero» - Con queste parole Patrizia, la madre del 17enne accoltellato lo scorso 14 ottobre a Roma da un compagno di scuola, ha raccontato il proprio dramma nel corso della trasmissione Storie Italiane condotta ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: 17enne Accoltellato Lungomare San