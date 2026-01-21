Bellinzago alla Badia di Dulzago torna la fagiolata di San Giulio

Il 25 gennaio, alla Badia di Dulzago a Bellinzago, si svolgerà nuovamente la Festa di San Giulio. L’evento include la distribuzione di pane benedetto e di una tradizionale fagiolata, occasione per riscoprire le radici locali e condividere momenti di convivialità in un ambiente che valorizza la storia e la cultura della comunità.

Domenica 25 gennaio alla Badia di Dulzago torna l'appuntamento con la tradizionale Festa di San Giulio, che prevedela distribuzione del pane benedetto e della fagiolata. La giornata di festa inizia alle 11 con la messa. A seguire, alle 12, processione e benedizione della fagiolata e del pane di San Giulio, che saranno poi distribuiti gratuitamente ai cittadini.Nel pomeriggio, alle 15, in programma i vespri, a cui seguirà l'incanto delle offerte. Nella stessa giornata è inoltre in programma un trekking da Bellinzago alla Badia di Dulzago. L'escursione di 12 chilometri parte alle 8,30 da piazza Municipio a Bellinzago.🔗 Leggi su Novaratoday.it La chiesa di San'Agata alla Badia ospita il gran galà natalizio della Camerata Polifonica SicilianaLa chiesa di San'Agata alla Badia si prepara ad accogliere il tradizionale Gran Galà natalizio della Camerata Polifonica Siciliana, un evento che chiude un anno ricco di successi e emozioni. Sale l’attesa per la festa di San GiulioLa festa di San Giulio, in programma da sabato fino al 2 febbraio, rappresenta un momento importante per la comunità locale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La Badia di Dulzago in festa tra fede, incontro e tradizione. Addio alla torre acquedotto di Bellinzago: demolizione con braccio meccanico da 40 metri e tagli al laserBellinzago Lombardo – L'area off limits per motivi di sicurezza, un'autogru dal braccio estensibile di 40 metri, le imprese di Cap al lavoro, demolizione, aerea e spettacolare, per la storica torre ... ilgiorno.it Trekking alla Badia di Dulzago per la festa di s. Giulio 2026 facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.