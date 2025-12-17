La chiesa di San' Agata alla Badia ospita il gran galà natalizio della Camerata Polifonica Siciliana

La chiesa di San'Agata alla Badia si prepara ad accogliere il tradizionale Gran Galà natalizio della Camerata Polifonica Siciliana, un evento che chiude un anno ricco di successi e emozioni. Un’occasione speciale per ascoltare le voci e le melodie di un’istituzione musicale che, sotto la guida del maestro Giovanni Ferrauto, ha regalato momenti indimenticabili alla comunità.

La Camerata Polifonica Siciliana conclude la programmazione del 2025 con un Gran Galà, degna conclusione di un anno intenso e ricco di successi che ha visto l'associazione musicale diretta artisticamente dal maestro Giovanni Ferrauto impegnata in diverse rassegne musicali e numerosi concerti di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Milan-Napoli: gran gala del calcio con Modric e De Bruyne Leggi anche: Gran Galà Premium International Excellence Rome alla Protomoteca: celebrazione di cultura, alta moda e benessere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Programma Natale 2025 e Nuovo Anno 2026 » Notizie; Natale a Catania 2025; Natale a Catania 2025: concerti, spettacoli e eventi; Natale 2025: dal 10 al 14 dicembre spettacoli teatrali, concerti nelle chiese, eventi nelle piazze. La chiesa di San'Agata alla Badia ospita il gran galà natalizio della Camerata Polifonica Siciliana - Il concerto sarà incentrato su un ricco programma di canti e musiche natalizie internazionali e vedrà impegnati anche i cantanti solisti ... cataniatoday.it

Massa Lubrense. Completato il restauro del Crocifisso di Sant’Agata sui due Golfi - si sono conclusi i lavori di restauro del Crocifisso ligneo custodito presso la chiesa parrocchiale di Sant’Agata sui due Golfi, a Massa Lubrense ... sorrentopress.it

Alla Badia di Sant’Agata il grande concerto di Natale con Orchestra Bequadro e Coro Laudate Dominum - Domenica 14 dicembre, alle ore 17. blogsicilia.it

CHIESA BADIA DI S AGATA

Martedì 23 dicembre alle 21 alla chiesa parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno, in piazza Rambelli 1, ci sarà il concerto di Roberta Montanari. Un concerto intimo e suggestivo che celebra la musica d’autore italiana e internazionale attraverso le voci e le paro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.