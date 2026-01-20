Sale l’attesa per la festa di San Giulio

La festa di San Giulio, in programma da sabato fino al 2 febbraio, rappresenta un momento importante per la comunità locale. Un evento che unisce tradizioni religiose e popolari, offrendo più di 15 appuntamenti dedicati alla memoria e ai valori spirituali. Un’occasione per vivere momenti di condivisione e ricordo, rispettando la storia e le radici della comunità.

Si apre sabato e terminerà il 2 febbraio la festa patronale di San Giulio. Il programma intreccia valori spirituali, memori e tradizioni popolari, coinvolgendo la comunità attraverso oltre 15 appuntamenti. Le manifestazioni prenderanno il via sabato alle 21 con lo spettacolo Castellanza a.Teatro per la pace, al Teatro di via Dante. Il tavolo In cammino per la pace organizza la serata a sostegno delle attività di sensibilizzazione e formazione, insieme ai gruppi castellanzesi: si esibiranno la compagnia Entrata di Sicurezza, il Teatro della Corte, i gruppi Parsec, Nameless e Gospel for Joy. Lunedì alle 21, sempre al Teatro di via Dante, la proiezione del film Arf, in occasione della Giornata della memoria.

