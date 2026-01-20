La Fenice Venezi rompe il silenzio | Teatro in mano ai sindacati

Beatrice Venezi risponde alla mobilitazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che si oppongono alla sua nomina a direttrice musicale, effettiva da ottobre. La discussione riguarda il ruolo dei sindacati e il futuro della gestione artistica del teatro. Questa vicenda evidenzia le sfide e le dinamiche interne di uno dei teatri più importanti d’Italia, aprendo un confronto sulle scelte direttive e le rappresentanze artistiche.

Prima risposta di Beatrice Venezi alla mobilitazione dell’Orchestra e del Coro del teatro La Fenice di Venezia contro la sua nomina a direttrice musicale, che sarà effettiva da ottobre. Parlando in conferenza stampa a Pisa in occasione della “Carmen” di Georges Bizet che dirigerà il 23 e il 25 gennaio al Teatro Verdi, dopo una lunga serie di concerti al Teatro Colòn di Buenos Aires, Venezi ha dichiarato di non aver seguito molto le polemiche, in quanto «impegnata per lavoro dall’altra parte del mondo». Poi la stoccata: «Dico soltanto che sono così raccomandata che, praticamente, lavoro esclusivamente all’estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori: "La Fenice è in mano ai sindacati. Gli italiani hanno capito tutto"

Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Partita finisce solo al fischio dell'arbitro"

