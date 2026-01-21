Battlefield 6 EA presenta la mappa Contaminated per la Stagione 2 e conferma l’arrivo di una mappa di Battlefield 4

Electronic Arts ha annunciato i contenuti della Stagione 2 di Battlefield 6, tra cui la mappa Contaminated e la conferma di una nuova mappa di Battlefield 4. Questi aggiornamenti riflettono l’impegno nel supporto continuo del gioco, ampliando l’esperienza di gioco e offrendo nuove aree di combattimento ai giocatori. L’annuncio fornisce un primo sguardo alle novità previste, mantenendo l’interesse verso il titolo e la sua evoluzione nel tempo.

Electronic Arts ha svelato i primi contenuti della Stagione 2 di Battlefield 6, offrendo un’anteprima concreta della direzione presa dal supporto post-lancio. Protagonista dell’annuncio è Contaminated, una nuova mappa mostrata attraverso una concept art ufficiale e destinata a entrare presto in fase di test. Contestualmente, lo studio ha confermato il ritorno di una mappa storica di Battlefield 4, molto amata dalla community. Il tutto rientra in un più ampio lavoro di rifinitura portato avanti tramite Battlefield Labs. EA ha svelato che Contaminated è ambientata in un’area montana avvolta da foreste e nebbia, con una pista di atterraggio al centro del campo di battaglia e ampie linee di tiro che favoriscono scontri a media e lunga distanza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Battlefield 6, EA ha annunciato il rinvio della Stagione 2, ma la Stagione 1 avrà più contenutiElectronic Arts ha comunicato che la Stagione 2 di Battlefield 6 sarà disponibile dal 17 febbraio, mentre la Stagione 1 continuerà a offrire più contenuti.

