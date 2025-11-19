Battlefield 6 e REDSEC | debutta la Stagione 1 Resistenza californiana con nuova mappa evento speciale e prova gratuita

Battlefield Studios inaugura ufficialmente la Stagione 1 Resistenza californiana, dando inizio a un nuovo ciclo di contenuti condivisi tra Battlefield 6 e Battlefield REDSEC. L’aggiornamento introduce una nuova mappa, modalità temporanee, contenuti narrativi cooperativi e strumenti creativi potenziati, aprendo la strada a un supporto stagionale più strutturato, dinamico e multipiattaforma. In occasione del lancio, è stato anche annunciato un periodo di prova gratuita di Battlefield 6 dal 25 novembre al 2 dicembre, con accesso limitato a 3 mappe e 5 modalità, pensato per permettere sia ai nuovi giocatori che ai veterani curiosi di vivere un assaggio dell’esperienza multiplayer. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Battlefield 6 e REDSEC: debutta la Stagione 1 Resistenza californiana con nuova mappa, evento speciale e prova gratuita

