Electronic Arts ha comunicato che la Stagione 2 di Battlefield 6 sarà disponibile dal 17 febbraio, mentre la Stagione 1 continuerà a offrire più contenuti. La decisione di posticipare l’avvio della nuova stagione permette di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco con aggiornamenti e novità già in programma. Questa strategia mira a mantenere alto l’interesse dei giocatori e a garantire un’offerta più completa nel lungo termine.

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente la data di uscita della Stagione 2 di Battlefield 6, confermando che il nuovo capitolo dei contenuti stagionali partirà il 17 febbraio. La decisione arriva dopo un rinvio rispetto ai piani iniziali e si accompagna a un messaggio chiaro da parte degli sviluppatori: il tempo extra verrà utilizzato per rifinire l’esperienza e offrire una seconda stagione più corposa rispetto alla prima. I Battlefield Studios hanno spiegato che il posticipo della Stagione 2 è legato alla volontà di recepire i back della community. Invece di lanciare subito la nuova season, il team ha scelto di ampliare la Stagione 1 con contenuti aggiuntivi, così da mantenere alto l’interesse e allo stesso tempo lavorare su bilanciamento, ottimizzazioni e miglioramenti generali del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Battlefield 6, EA ha annunciato il rinvio della Stagione 2, ma la Stagione 1 avrà più contenuti

