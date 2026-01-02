Si è disputata alla Švyturio Arena di Klaipeda, in Lituania, la partita di EuroCup tra Neptunas e Reyer Venezia. La sfida, valida per la dodicesima giornata, ha visto le due squadre confrontarsi in un match importante per la corsa ai playoff.

Si è appena conclusa alla Švyturio Arena si Klaip?da, in Lituania, la sfida valevole per la dodicesima giornata di EuroCup tra i padroni di casa del Neptunas e la Reyer Venezia, uno scontro diretto tra due squadre sul margine della zona playoff. Ecco come è andata. Inizio difficilissimo per Venezia, che nei primi 90” del match subisce un parziale di 7-0 che rischia fin da subito di minare le certezze degli ospiti. Tre liberi di Cole e una tripla di Valentine riportano, però, la Reyer subito in partita. Il primo quarto è, così, un tira e molla con percentuali molto alte da entrambi i lati del paquet (1011 da 2 per i padroni di casa e 58 da 3 per Venezia), con Lomazs già in doppia cifra (13 punti) e Valentine vicino (9 punti) e si va al primo stop con il Neptunas che accelera nel finale e chiude avanti 35-29. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, EuroCup: Venezia show in casa del Neptunas in Lituania

Leggi anche: Basket, Venezia domina contro il Neptunas e ottiene la prima vittoria in EuroCup

Leggi anche: Basket, la Reyer Venezia crolla in casa del Lubiana in EuroCup

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Coppa Italia LBF: a Tortona le Final Eight 2026 aprono l’anno del grande basket; L'Umana Reyer cade sul campo di Brescia: finisce 104-93; Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Umana Reyer – Treviso Basket | Info biglietti.

Basket, EuroCup: Venezia show in casa del Neptunas in Lituania - Si è appena conclusa alla Švyturio Arena si Klaipeda, in Lituania, la sfida valevole per la dodicesima giornata di EuroCup tra i padroni di casa del ... oasport.it

EC | La Reyer Venezia esce alla distanza e conquista Klaipeda - Fuochi d'artificio anche dopo Capodanno per la Reyer Venezia che vince a Klaipeda con una prova d'attacco incredibile da parte delle due squadre. pianetabasket.com