Basket EuroCup | Venezia show in casa del Neptunas in Lituania
Si è disputata alla Švyturio Arena di Klaipeda, in Lituania, la partita di EuroCup tra Neptunas e Reyer Venezia. La sfida, valida per la dodicesima giornata, ha visto le due squadre confrontarsi in un match importante per la corsa ai playoff.
Si è appena conclusa alla Švyturio Arena si Klaip?da, in Lituania, la sfida valevole per la dodicesima giornata di EuroCup tra i padroni di casa del Neptunas e la Reyer Venezia, uno scontro diretto tra due squadre sul margine della zona playoff. Ecco come è andata. Inizio difficilissimo per Venezia, che nei primi 90” del match subisce un parziale di 7-0 che rischia fin da subito di minare le certezze degli ospiti. Tre liberi di Cole e una tripla di Valentine riportano, però, la Reyer subito in partita. Il primo quarto è, così, un tira e molla con percentuali molto alte da entrambi i lati del paquet (1011 da 2 per i padroni di casa e 58 da 3 per Venezia), con Lomazs già in doppia cifra (13 punti) e Valentine vicino (9 punti) e si va al primo stop con il Neptunas che accelera nel finale e chiude avanti 35-29. 🔗 Leggi su Oasport.it
