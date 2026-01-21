Basket la Reggiana è inarrestabile in Europe Cup Battuta anche Cedevita

La Reggiana prosegue il suo cammino nell’Europe Cup 2025-2026, confermando la propria solidità. Nel match casalingo, gli emiliani hanno ottenuto una vittoria contro i croati del Cedevita, con il punteggio di 83-60. La squadra si mantiene in forma e attraversa con costanza questa fase della competizione, dimostrando attenzione e determinazione lungo tutto il torneo.

La Reggiana non sbaglia e continua il suo percorso netto nell’ Europe Cup 2025-2026. La squadra emiliana è riuscita a battere in casa i croati del Cedevita, al termine di un match concluso con il punteggio di 83-6o. La partita è stata indirizzata già dal primo quarto, nel quale la compagine italiana è sembrata superiore. La Reggiana colleziona così la quarta vittoria su altrettante gare e rimane in testa al proprio girone. Top scorer del match Jaime Echenique con 20 punti. Inizio di partita equilibrato, Severini firma il primo +5 ma i croati si portano sotto con Vrankovic (-3). La Reggiana però mette in campo più energia e con la tripla di Caupain arriva subito sul virtuale +8. 🔗 Leggi su Oasport.it

