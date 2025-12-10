Basket la Reggiana batte Cedevita e si regala la prima vittoria nella seconda fase di Europe Cup

La Pallacanestro Reggiana inaugura con successo la seconda fase di Europe Cup 2025-2026, battendo Cedevita e conquistando la prima vittoria del torneo. La squadra mostra determinazione e compattezza, aprendo con entusiasmo questa nuova tappa della competizione europea. Un traguardo importante che dà slancio e fiducia per le sfide future nel percorso continentale.

Inizia con una vittoria il percorso della Pallacanestro Reggiana nella seconda fase di Europe Cup 2025-2026. La squadra emiliana è riuscita a battere in trasferta il Cedevita con il punteggio di 90-94, al termine di un match equilibrato fino alla fine. Prima vittoria nel nuovo girone per Reggio, spinta dalla prestazione da 27 punti di Jordan Barford. Inizio di partita molto equilibrato, Reggio prima pareggia e poi sorpassa con le due triple di Barford e Caupain (+4). La squadra italiana raggiunge il momentaneo +6 prima che i croati infilino un parziale di 5-0 per il -1. Il match si accende, alla tripla di Daniels risponde Vitali e Cedevita pareggia nuovamente con Zemljic e Daniels.

