Basket la Reggiana batte Cibona e chiude in testa il girone di Europe Cup

19 nov 2025

Si conclude nel migliore dei modi per la Pallacanestro Reggiana la fase a gironi dell’ Europe Cup 2025-2026. In Croazia, al Drazen Petrovic Centre, gli emiliani hanno battuto 65-73 il KK Cibona, chiudendo il girone al primo posto ed assicurandosi la partecipazione al prossimo turno. Prestazione di alto livello della squadra italiana, sempre avanti nel punteggio ed abile a rispondere ai tentativi di rimonta croati. Top scorer del match J aylen Barford con 16 punt i, assistito dai 15 di Troy Caupain. Partono fortissimo gli emiliani con un parziale di 0-7 grazie a Caupain e Barford. I croati reagiscono con Skoric ma la Reggiana continua a segnare con Barford (+9). 🔗 Leggi su Oasport.it

