Basket Eurolega | Milano con la Zalgiris è già uno spareggio senza ritorno

L’EA7 Emporio Armani Milano si trova in una posizione difficile in Eurolega, dopo due sconfitte consecutive contro Stella Rossa e Real Madrid. La squadra deve ora affrontare una sfida decisiva contro la Zalgiris, che potrebbe determinare il percorso nel torneo e avvicinare o allontanare la qualificazione ai play-in. La partita rappresenta un momento chiave per il prosieguo della stagione dei meneghini in competizione europea.

Due pesanti sconfitte hanno messo l’EA7 Emporio Armani Milano spalle al muro in Eurolega, con i ko contro Stella Rossa e Real Madrid che hanno portato la zona play-in lontana due successi per i ragazzi di Peppe Poeta. E la sfida interna contro lo Zalgiris Kaunas – diretta concorrente nella corsa per la post season – è già uno spareggio senza ritorno. Due sconfitte molto diverse, ma che psicologicamente fanno malissimo. Con la Stella Rossa in casa, dopo il successo ottenuto all’andata a Belgrado, ha ridimensionato Shields e compagni, che pochi giorni dopo sono stati surclassati dal Real Madrid in un match dove non sono mai entrati in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, la Virtus Bologna vive un’altra grande serata di Eurolega e batte lo ZalgirisLa Virtus Bologna torna a ottenere una vittoria importante in Eurolega, superando lo Zalgiris Kaunas dopo una serie di sei sconfitte consecutive.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 53-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V nere provano la fugaSegui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas.

Real Madrid-Olimpia Milano 106-77: no game alla Movistar Arena, il record dell'Armani va in negativoSconfitta pesante per l'EA7 Emporio Armani Milano sul parquet della Movistar Arena: uno spettacolare Real Madrid si impone per 106-77 ... eurosport.it

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 106-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo ko consecutivo per i meneghini, Blancos superiori per 40?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:38 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per ... oasport.it

