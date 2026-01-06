LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 53-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V nere provano la fuga

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas. Le V nere sono in vantaggio 53-44, con Alston protagonista. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e i punteggi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-44 ALSTON! Prende l’autostrada centrale e su quella inchioda la schiacciata! Arriva il timeout televisivo. 53-44 Rimbalzo in attacco di Wright che segna. 53-42 EDWARDS! Piazza la tripla del +11! 50-42 22 Ulanovas. Pajola ferma Ulanovas prima che lo salti del tutto per tentare la schiacciata, due liberi. 50-40 Riparte dalla lunetta Morgan, 22 che lo fa salire a quota 15. 48-40 Realizza l’aggiuntivo Niang. 47-40 NIANG! Finta di passaggio a Morgan, poi parte dal lato destro, segna e subisce anche il fallo di Sleva per l’aggiuntivo. 3’20” giocati nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 53-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V nere provano la fuga Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 67-56, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i lituani provano ancora l’allungo, le V-nere devono reagire nei 5? decisivi Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 58-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere non mollano, -8 alla terza sirena Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Virtus Bologna-Zalgiris dalle 20.30 su Sky; LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per alzare l’asticella; Bologna-Zalgiris: dove vedere la partita in streaming gratis; Eurolega, 19°round LIVE! Bologna eroica su Milano: vittoria in rimonta nonostante le assenze. Il derby è bianconero: 97-85. | Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas, diretta testuale (63-51 al 29) - Diretta testuale cliccate F5 o fate refresh alla pagina per aggiornare la pagina TERZO QUARTO: Nella ripresa, Virtus sbaglia due volte, Wright prende rimbalzo e segna - pianetabasket.com

