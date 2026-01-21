Basket A1 OMEPS Battipaglia | ingaggiata la canadese Shayeann Day-Wilson

O.ME.P.S. Battipaglia annuncia l’ingaggio della giocatrice canadese Shayeann Day-Wilson, classe 2003. Playmaker veloce e con buona visione di gioco, può essere impiegata anche come guardia. La sua presenza rafforza il roster della squadra nel campionato di Basket A1, portando competenza e versatilità al gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Volto nuovo in casa della O.ME.P.S. Battipaglia che oggi ha presentato la canadese Shayeann Day-Wilson, classe 2003, playmaker molto rapida e dotata di una ottima visione di gioco ma all’occorrenza potrà essere schierata anche come guardia. “Sono molto felice – ha detto la canadese – di questa opportunità e ho sempre sognato di poter diventare una giocatrice professionista. Sono davvero molto entusiasta di questa esperienza in Italia e sono contenta di essere qui. Le mie compagne, il coach e lo staff tecnico mi stanno aiutando ad inserirmi. Sono stati tutti molto gentili nei miei confronti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

