Basket femminile vincono Geas e San Martino in A1 Primo successo per Battipaglia

Oasport.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è da poco conclusa la sesta giornata della Serie A1 di basket femminile. Dopo le vittorie di Campobasso su Sassari e di Schio su Venezia, questa sera, alle ore 20.30, sono state disputate le altre tre partite che hanno chiuso il turno. Andiamo a ricapitolare i risultati finali. ROSETO-O.ME.P.S BATTIPAGLIA 68-70  Prima vittoria stagionale per le campane che in trasferta, battono Roseto al termine di un match molto equilibrato. Inizio combattuto ma sono le abruzzesi a trovare i primi vantaggi con Bura e Puisis. L’O.ME.P.S si affida a Valcheva e Fokke per riportarsi sul -2. Roseto però resta avanti e nel finale di quarto arriva sul +10 grazie a Coser e Ustby. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket femminile vincono geas e san martino in a1 primo successo per battipaglia

© Oasport.it - Basket femminile, vincono Geas e San Martino in A1. Primo successo per Battipaglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

basket femminile vincono geasBasket femminile, vincono Geas e San Martino in A1. Primo successo per Battipaglia - Dopo le vittorie di Campobasso su Sassari e di Schio su Venezia, questa sera, ... Lo riporta oasport.it

Serie A1 F - Primo successo per Derthona, vincono anche Geas e Broni -   Prima vittoria stagionale per Autosped G BCC Derthona, 83- Da pianetabasket.com

basket femminile vincono geasBasket femminile, Schio-Venezia big match della sesta giornata di Serie A1 - Dopo gli impegni europei, la Serie A1 di basket femminile è pronta a scendere in campo nel weekend per disputare la sesta giornata del suo campionato. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Femminile Vincono Geas