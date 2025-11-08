Si è da poco conclusa la sesta giornata della Serie A1 di basket femminile. Dopo le vittorie di Campobasso su Sassari e di Schio su Venezia, questa sera, alle ore 20.30, sono state disputate le altre tre partite che hanno chiuso il turno. Andiamo a ricapitolare i risultati finali. ROSETO-O.ME.P.S BATTIPAGLIA 68-70 Prima vittoria stagionale per le campane che in trasferta, battono Roseto al termine di un match molto equilibrato. Inizio combattuto ma sono le abruzzesi a trovare i primi vantaggi con Bura e Puisis. L’O.ME.P.S si affida a Valcheva e Fokke per riportarsi sul -2. Roseto però resta avanti e nel finale di quarto arriva sul +10 grazie a Coser e Ustby. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, vincono Geas e San Martino in A1. Primo successo per Battipaglia