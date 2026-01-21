La Cesena Basket 2005 conclude il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1 con 8 punti, attestandosi al terzultimo posto. Nell’ultimo incontro prima della pausa, la squadra di coach Marco Vandelli è stata sconfitta sul campo dei Giardini Margherita Bologna, attuale sesta in classifica. È necessario un cambio di passo per migliorare la posizione e affrontare il girone di ritorno con maggiore fiducia.

La Cesena Basket 2005 chiude il girone di andata del torneo di Divisione Regionale 1 a quota 8 punti, un bottino che vale il terzultimo posto in graduatoria e che la squadra di coach Marco Vandelli non è riuscita a rimpinguare nell’ultimo match prima del giro di boa, in occasione del quale è uscita sconfitta dal campo dei Giardini Margherita Bologna, che sono invece sesti. Ai cesenati, che di questi tempi avrebbero potuto respirare la ben più salubre aria della metà classifica, è mancata in particolare la capacità di riuscire a vincere tra le mura amiche del Palaippo, parquet sul quale per ora i biancazzurri non sono riusciti a raccogliere neanche una soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket 2005 ko a Bologna. Serve cambiare passo

Leggi anche: Sammaurese a L’Aquila. Serve cambiare passo

Fiorentina, Galli sul momento della Viola: «La salvezza è ancora possibile, ma serve cambiare passo. Sull’arrivo di Paratici…»Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, commenta la situazione attuale della squadra, sottolineando che la salvezza rimane possibile ma richiede un cambio di rotta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Basket 2005 ko a Bologna. Serve cambiare passo; Rimadesio, ko a testa alta. Contestato l’arbitraggio; Cantù esonera Nicola Brienza, c’è già un favorito per la panchina.

Basket 2005 ko a Bologna. Serve cambiare passoI biancazzurri hanno chiuso il girone d’andata a 8 punti, ma hanno finalmente ritrovato la rosa al completo. Ora prima di tutto la squadra dovrà vincere in casa. ilrestodelcarlino.it

Parte male la Cesena 2005, ko a CasalecchioE’ iniziata con una sconfitta la seconda fase della stagione della Cesena Basket 2005, impegnata nel raggruppamento che mette in... E’ iniziata con una sconfitta la seconda fase della stagione della ... ilrestodelcarlino.it

Ecco le 5 gare di questa sera Élite: Vecchio Stile Bologna - Eagles Bologna; Silver “A”: Fagian’s Monteveglio - Porretta Basket blu; Silver “A”: Ghepard 2003 - Valsamoggia Academy; Silver “ B”: Pallacanestro Porto - Walruses Basketball; Silver “ C”: PGS facebook

3Q: Virtus Olidata Bologna-Nutribullet Treviso Basket 72-54 Alston Jr 18, Morgan 17, Diouf 11 x.com