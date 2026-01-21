Bimbo di 10 mesi morto a Bari dopo 50 giorni di agonia si era ustionato con acqua bollente | indagata la madre

A Bari, un bambino di 10 mesi, rimasto gravemente ustionato con acqua bollente a novembre, è deceduto dopo oltre 50 giorni di ospedale. La madre del piccolo è stata iscritta nel registro degli indagati. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dell'incidente e sulle responsabilità familiari.

Il bimbo di 10 mesi che lo scorso novembre era rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico con acqua bollente a Monacizzo è morto al Policlinico di Bari dopo più di 50 giorni di agonia. La madre del bambino risulta indagata come atto dovuto: la contestazione, all’inizio formulata per lesioni personale colpose gravi, sarà riqualificata. Morto a Bari il bimbo ustionato in casa a Monacizzo Perché è indagata la madre del bimbo La ricostruzione dei fatti sull'incidente Morto a Bari il bimbo ustionato in casa a Monacizzo A riportare la notizia del decesso del bambino, avvenuto al Policlinico di Bari, è l’edizione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un neonato di 10 mesi, gravemente ustionato a causa di acqua bollente, è deceduto al Policlinico di Bari dopo 53 giorni di agonia.

Il piccolo Antony, di appena dieci mesi, è deceduto dopo un ricovero di 53 giorni presso il Policlinico di Bari.

