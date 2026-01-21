Avanti con gli scavi | L’obiettivo è trovare il Tempio d’Augusto

Proseguono gli scavi a Fano, con l’obiettivo di rintracciare il Tempio d’Augusto in piazza Costa. Dopo il ritrovamento della Basilica di Vitruvio, le future ricerche si focalizzeranno su quest’area archeologica, valutando nuove ipotesi e approfondimenti. Il sindaco Serfilippi ha invitato il ministro Giuli a un incontro con esperti e studiosi, per condividere i progressi e definire le prossime tappe delle indagini.

FANO (Pesaro e Urbino) Dopo il ritrovamento della Basilica di Vitruvio, le ricerche archeologiche dei prossimi giorni si concentreranno sul Tempio d’Augusto, sempre in piazza Costa, mentre il sindaco Serfilippi ha già invitato il ministro Giuli in città per un confronto con esperti e studiosi. "Serviranno ulteriori indagini per identificare la sede del tempio, che nelle varie ricostruzioni è indicato come un piccolo ambiente semicircolare, dove era svolto il culto dell’imperatore e amministrata la giustizia – spiega il soprintendente delle Marche, Andrea Pessina –. Fano è un autentico giacimento culturale e ci potrà riservare ulteriori, sensazionali scoperte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

«Fieri della basilica di Vitruvio. Ora si vada avanti con gli scavi». Fano, coro di consensi dagli esercenti di piazza CostaFANO Chi si aspettava una protesta da parte dei commercianti di piazza Costa riguardo al prolungamento delle indagini archeologiche, che hanno riportato alla luce la basilica di Vitruvio ... corriereadriatico.it

Perché la scoperta della basilica di Vitruvio nelle Marche è importanteIl trattato di Vitruvio è l’unico documento sull’architettura tramandato integro dall’antichità ed è, per questo motivo, la principale fonte sui metodi di progettazione e costruzione dell’epoca romana ... ilpost.it

Occhio alla Notizia. . Dopo oltre duemila anni, a Fano è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio. Gli scavi in piazza Andrea Costa hanno riportato alla luce prove scientifiche che confermano l’ubicazione dell’edificio progettato dal celebre architetto romano, aprend - facebook.com facebook