Torna dopo la lunga parentesi novembrina di coppa il massimo campionato di rugby e propone subito una delle sfide più attese della stagione: Rovigo contro Valorugby. Si gioca allo stadio Battaglini, il Twickenham del rugby italiano. Kick off alle 14.30, diretta sul sito The Rugby Channel. I Diavoli reggiani sono primi e imbattuti, i bersaglieri rodigini secondi a tre punti di distacco. È la quinta giornata del torneo, che da oggi ha di nuovo un title sponsor: Soladria, azienda di energia solare con sede proprio nel territorio rodigino. A Rovigo il rugby è passione popolare, talmente tanto che due giorni fa in una chiesa della città, nel quartiere di San Bortolo, alla palla ovale è stato addirittura riservato un altare laterale: come già avviene in Francia nella cappella campestre di Notre Dame du Rugby, i rugbisti di Rovigo e dintorni potranno portare maglie, doni ed ex voto e chiedere la protezione di Maria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio nel tempio del rugby. Obiettivo: restare imbattuti