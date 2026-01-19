Australian Open terzo giorno con Sinner e Musetti | programma completo
Il terzo giorno degli Australian Open 2026 vedrà la partecipazione di alcuni dei principali tennisti italiani, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. A partire dalla notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, i giocatori scenderanno in campo per affrontare le proprie gare nel rispetto del programma ufficiale. L’evento prosegue con l’obiettivo di determinare i qualificati per le fasi successive del torneo, offrendo un momento importante per il tennis italiano.
(Adnkronos) – Terzo giorno agli Australian Open 2026, tocca ai big italiani. A partire dalla notte tra lunedì 19 gennaio, e martedì 20, scenderanno in campo Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025, e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, mentre nel tabellone femminile toccherà a Elisabetta Cocciaretto. Esordio al primo turno anche per Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. Sinner, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, scenderà in campo nella mattina italiana di martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston nel primo match della sessione serale della Rod Laver Arena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano Sinner e Musetti
L'Australian Open inizia domani, domenica 18 gennaio, segnando l'apertura della stagione tennistica internazionale. La seconda giornata prevede diversi incontri, tra cui quelli di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I match si svolgeranno nel corso della giornata, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire le prime fasi di uno dei principali tornei del circuito. Ecco il programma dettagliato e gli orari delle gare dei due italiani.
Australian Open, il programma: Sinner martedì mattina, domani notte c'è Musetti
Ecco il programma dell’Australian Open: domani notte si sfideranno Musetti e Collignon, con inizio alle 1.30. Martedì mattina sarà il turno di Sinner, che scenderà in campo alle 9 insieme a Gaston. Oltre a loro, saranno impegnati anche Sonego e Darderi, completando un articolato quadro di incontri nel primo turno del torneo.
