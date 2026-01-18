Australian Open il programma | Sinner martedì mattina domani notte c' è Musetti

Ecco il programma dell’Australian Open: domani notte si sfideranno Musetti e Collignon, con inizio alle 1.30. Martedì mattina sarà il turno di Sinner, che scenderà in campo alle 9 insieme a Gaston. Oltre a loro, saranno impegnati anche Sonego e Darderi, completando un articolato quadro di incontri nel primo turno del torneo.

Tocca, finalmente, a Jannik Sinner. L'azzurro, n.2 al mondo e bicampione in carica all'Australian Open, aprirà la sua campagna per uno storico tris (sarebbe solo il secondo nell'Era Open dopo Djokovic 2019-2021), nella giornata di martedì 20 gennaio. Ufficializzato dalla pubblicazione del programma, l'esordio di Jannik è previsto per le 9 del mattino italiane, primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, contro Hugo Gaston. Sinner ha vinto entrambi i precedenti sul francese, per quanto risalenti al remoto 2021, sull'indoor di Marsiglia e sul cemento di Miami. Ma, prima del grande candidato alla vittoria finale, non mancherà il tennis azzurro.

Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open, sconfitto in 3 set dal numero 186 del mondo - facebook.com facebook

FUORI COBOLLI Flavio Cobolli saluta l'Australian Open all'esordio, fermato da Fery 7-6 6-4 6-1 e da una serie di problemi fisici (forse intestinali). Continua l'ascesa del britannico, al 4° successo di fila a Melbourne senza perdere set x.com

