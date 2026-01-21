Australian Open tennisti in crisi tra caldo e dolori Bassetti | Condizioni perfette per i virus

Durante gli Australian Open 2026, le elevate temperature rappresentano un rischio per la salute dei tennisti. Il caldo intenso può causare disidratazione e indebolire il sistema immunitario, facilitando la diffusione di infezioni. Secondo il professor Bassetti, queste condizioni creano un ambiente favorevole alla proliferazione di virus, influendo sulle prestazioni degli atleti e sulla gestione delle eventuali criticità sanitarie durante il torneo.

(Adnkronos) – Agli Australian Open 2026 "ci sono le condizioni perfette per la diffusione delle infezioni: caldo elevatissimo che fa perdere liquidi e il nostro sistema immunitario si imballa. Poi potrebbe esserci la diffusione di un norovirus o un rotavirus che è passato da un tennista ad un altro". Così all'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti commenta i forfait di diversi giocatori, l'italiano Flavio Cobolli che è stato male in campo o la canadese Marina Stakusic che è dovuto ricorrere alla sedia a rotelle per uscire, ma Lorenzo Musetti ha sofferto per i crampi, Felix Auger-Aliassime si è ritirato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Virus intestinale fa "strage" di tennisti agli Australian Open: cosa sta accadendoDurante gli Australian Open 2026, oltre alle sfide climatiche tipiche di Melbourne, i tennisti devono affrontare anche un aumento dei casi di virus intestinale.

Australian Open, problemi non solo per Cobolli: dal caldo al virus, è già allarme a MelbourneAll'inizio degli Australian Open, le alte temperature stanno creando difficoltà non solo per Cobolli, ma anche per gli altri giocatori.

