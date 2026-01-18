Australian Open problemi non solo per Cobolli | dal caldo al virus è già allarme a Melbourne

All'inizio degli Australian Open, le alte temperature stanno creando difficoltà non solo per Cobolli, ma anche per gli altri giocatori. Il caldo intenso e le condizioni climatiche avverse rappresentano un rischio crescente, mentre si aggiungono preoccupazioni legate a possibili contagi da virus. La situazione a Melbourne si presenta come un primo campanello d’allarme, sottolineando le sfide che accompagnano questa edizione del torneo.

(Adnkronos) – Il caldo si abbatte subito sugli Australian Open. E gioca i primi brutti scherzi sul campo. Nel corso del match del primo turno tra Ekaterina Aleksandrova e Zeynep Sönmez, una raccattapalle ha perso i sensi ed è stata subito soccorsa (anche dalla giocatrice turca). La curiosità è che la raccattapalle si è poi toccata la pancia, quasi a indicare problemi di stomaco. Forse gli stessi avvertiti da Flavio Cobolli, eliminato da Fery nella notte. Il tennista azzurro ha commentato così il suo malore ai microfoni di Sky Sport: "Mezz'ora prima di entrare ho sentito forti dolori allo stomaco. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, chi è già leggenda: tutti i campioni a Melbourne dal 2000 a oggi

L'Australian Open, uno dei principali tornei del circuito tennis, ha visto protagonisti di grande rilievo dal 2000 a oggi. Da Djokovic, Federer e Agassi a Nadal, Johansson e Sinner, questa competizione ha scritto pagine importanti della storia dello sport, testimoniando la crescita di campioni e momenti memorabili. In questa panoramica, si ripercorrono le imprese di chi ha lasciato un segno indelebile a Melbourne.

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti Paolini

Al Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich. Flavio, sconfitto dall’inglese in tre set, ha affrontato il dolore con diverse pillole, senza successo. La competizione prosegue con i protagonisti che cercano di superare le difficoltà fisiche e mentali per avanzare nel torneo.

