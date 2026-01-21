Australian Open oggi Paolini-Frech – Diretta

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si tiene il secondo turno delle Australian Open 2026 con l'incontro tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech. La partita si svolge durante la quarta giornata dello Slam di Melbourne, con aggiornamenti disponibili in diretta sia in televisione sia in streaming. La sfida rappresenta un momento importante per l'azzurra nel proseguimento del torneo.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, mercoledì 21 gennaio, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell'esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec. In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà la vincente di Jovic-Hon. —[email protected] (Web Info) Australian Open, tifoso urla “Carlos Nadal!” e Alcaraz scoppia a ridere ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidieBenvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech. LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: Bublik in campo, poi l’azzurra a seguireSegui in tempo reale gli aggiornamenti dell'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LIVE: PAOLINI J vs SASNOVICH A• Australian Open 2026 #round1 #PAOLINI #SASNOVICH #tennis #wta #atp "Lo stilista tifa Alcaraz", il nuovo completo di Sinner agli Australian Open convince a metà x.com Gli Australian Open sono in pieno svolgimento e il caldo estremo sta coinvolgendo giocatori e non solo. Nel match tra la tennista turca Zeynep Sonmez e la russa Alexandrova, una giovane ragazza, una raccattapalle, non aveva una bella cera. La Zeynep, acc facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.