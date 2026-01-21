Australian Open Etcheverry trascina Melbourne | cori Muchachos e festa argentina dopo la vittoria

Durante l’Australian Open, la vittoria di Etcheverry ha acceso l’entusiasmo degli spettatori argentini presenti a Melbourne. Tra cori, bandiere e un’atmosfera festosa, il tennista ha condiviso un momento di grande vicinanza con il suo pubblico, creando un’atmosfera che richiama le tradizioni sportive sudamericane. Un evento che ha evidenziato l’importanza del tifo e della passione nel mondo del tennis.

È Melbourne, ma per un attimo sembra di essere dall’altra parte del mondo. Dai campi secondari dell’Australian Open, l’atmosfera si è trasformata in quella di uno stadio sudamericano: cori, bandiere, entusiasmo da curva e un tennista che, invece di scappare negli spogliatoi, resta lì a godersi l’abbraccio del suo pubblico. Protagonista della scena è Tomas Martin Etcheverry, argentino, che ha conquistato il pass per il terzo turno battendo il britannico Arthur Fery in tre set: 7-6 (4), 6-1, 6-3. Una partita solida, chiusa con personalità dopo un primo set tiratissimo, e celebrata con un finale che ha subito fatto il giro dei social. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Australian Open, festa argentina per Etcheverry: i cori a MelbourneAll'Australian Open, l'atmosfera si fa più vicina a quella argentina, grazie ai tifosi di Etcheverry.

