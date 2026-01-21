Australian Open festa argentina per Etcheverry | i cori a Melbourne

All'Australian Open, l'atmosfera si fa più vicina a quella argentina, grazie ai tifosi di Etcheverry. Dai campi secondari di Melbourne, i sostenitori hanno riempito l'aria di cori e entusiasmo, richiamando le emozioni di Buenos Aires. Un esempio di passione sportiva che trasporta i presenti dall'altra parte del mondo, creando un’atmosfera calda e coinvolgente.

(Adnkronos) – È Melbourne, ma sembra Buenos Aires. Dai campi secondari dell'Australian Open, si è passati alla Bombonera, casa del Boca Juniors, o al Monumental, stadio del River Plate. Sì, perché a seguire la partita dell'argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha vinto il suo secondo turno contro il britannico Arthur Fery, mattatore di Flavio Cobolli, c'era una folla di tifosi sudamericani, che a fine partita si sono scatenati, trascinando con sé anche lo stesso tennista. Dopo la vittoria, arrivata in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 6-1, 6-3, Etcheverry è rimasto al centro del campo a godersi i cori dei 'suoi' tifosi, cantando e ballando con loro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, non c'è pace per Matteo Berrettini: forfait dell'azzurro a MelbourneMatteo Berrettini non parteciperà all'Australian Open di quest’anno.

Maestrelli incanta Melbourne, Arnaldi e Bellucci salutano subito l’Australian OpenIl primo giorno dell’Australian Open 2026 ha riservato luci e ombre per il tennis italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: È Melbourne o la Bombonera? Invasione argentina agli Australian Open. La festa (in campo) per Etcheverry.

Che festa a Melbourne: tutti pazzi per gli Australian Open! VIDEOL'Australian Open è definito non a caso l'Happy Slam: a Melbourne è grande festa di tifosi e appassionati, con tante iniziative e soprattutto con tantissima gente che si riversa a Melbourne Park per g ... sport.sky.it

"Lo stilista tifa Alcaraz", il nuovo completo di Sinner agli Australian Open convince a metà x.com

Gli Australian Open sono in pieno svolgimento e il caldo estremo sta coinvolgendo giocatori e non solo. Nel match tra la tennista turca Zeynep Sonmez e la russa Alexandrova, una giovane ragazza, una raccattapalle, non aveva una bella cera. La Zeynep, acc - facebook.com facebook