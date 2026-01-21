LIVE Paolini-Frech 6-2 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurra

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui punteggi, i set e i break di margine, con focus sui momenti chiave della partita. Restate con noi per tutte le novità e le variazioni in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio profondissimo e volèe alta vincente della polacca. 2-4 Game Frech. Se ne va la risposta di rovescio di Paolini, che torna ora alla battuta. 40-30 Splendida stop volley di dritto in allungo della tennista di Lodz. 30-30 Servizio e rovescio a bersaglio per Frech. 15-30 Peccato. Di un soffio larga la risposta di rovescio della toscana. 0-30 La polacca sbaglia anche di rovescio. 0-15 Si ferma sul nastro il dritto di Frech. 4-1 Game Paolini. Servizio e rovescio. Alè Jasmine! 40-0 Fioccano gli errori anche dalla parte del rovescio della polacca.

