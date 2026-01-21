Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha catturato immagini dell'aurora boreale, mostrando le spettacolari luci che si dipanano nell’atmosfera terrestre. Le fotografie evidenziano le intense sfumature di verde e rosso, visibili ad alta quota, offrendo una prospettiva unica e dettagliata di questo affascinante fenomeno naturale. Questi scatti rappresentano un’occasione per osservare da vicino uno dei più suggestivi spettacoli della natura, visto dall’orbita terrestre.

Un cosmonauta russo ha ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale uno spettacolare fenomeno di aurora boreale, con intense sfumature di verde e rosso visibili ad alta quota sopra la Terra. “Sembrava di fluttuare all’interno dell’aurora”, ha raccontato il cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov sul suo canale Telegram. Secondo la sua spiegazione, il bagliore verde è prodotto dagli atomi di ossigeno a circa 100 chilometri di altitudine, mentre le tonalità rosse si originano più in alto, tra i 300 e i 400 chilometri. Le aurore rosse sono più rare, perché gli strati superiori e meno densi dell’atmosfera richiedono una maggiore quantità di energia per emettere luce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari dalla Iss

Le spettacolari immagini dell’aurora boreale vista dallo Spazio: il video durante la tempesta geomagneticaDurante la tempesta geomagnetica iniziata il 19 gennaio, il cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov ha ripreso dalla Stazione spaziale internazionale (ISS) immagini delle aurore boreali visibili sulla Terra.

L’aurora boreale vista dallo spazio: l’astronauta giapponese cattura la spettacolare immagineL’astronauta giapponese Kimiya Yui ha condiviso un video dell’aurora boreale ripreso dallo spazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

L'aurora boreale vista dallo Spazio

Argomenti discussi: L'aurora boreale avvolge la Terra: l'incredibile vista dallo spazio; L'aurora boreale vista dallo spazio: l'astronauta giapponese cattura la spettacolare immagine; Il cielo si tinge di rosso, la meraviglia dell'aurora boreale dal ghiacciaio Presena (FOTO E VIDEO): Una cosa del genere non si era mai vista; Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsia.

Le spettacolari immagini dell’aurora boreale vista dallo Spazio: il video durante la tempesta geomagneticaDurante l'intensa tempesta geomagnetica iniziata il 19 gennaio, il cosmonauta russo Sergey Kud-Sverchkov ha catturare direttamente dalla Stazione spaziale ... fanpage.it

Aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari dalla Iss(LaPresse) Un cosmonauta russo ha ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale uno spettacolare fenomeno di aurora boreale, con intense ... stream24.ilsole24ore.com

La Stampa. . Le immagini dell'aurora boreale, diffuse il 20 gennaio dall'agenzia spaziale russa Roscosmos, sono state realizzate da uno dei cosmonauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Secondo le previsioni, una tempesta geomagnetica p - facebook.com facebook

L'aurora boreale dà spettacolo: le immagini dalla Stazione Spaziale Internazionale x.com