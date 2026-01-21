Le spettacolari immagini dell'aurora boreale vista dallo Spazio | il video durante la tempesta geomagnetica

Durante la tempesta geomagnetica iniziata il 19 gennaio, il cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov ha ripreso dalla Stazione spaziale internazionale (ISS) immagini delle aurore boreali visibili sulla Terra. Questi scatti mostrano la bellezza e la complessità dei fenomeni naturali legati all’attività geomagnetica, offrendo una prospettiva unica dall’orbita. Un esempio di come l’osservazione spaziale possa rivelare aspetti sorprendenti del nostro pianeta.

