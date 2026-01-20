Orlandi e Gregori scomparse la telefonata all' uomo nero Marco Accetti | Racconterò cosa hai fatto con Emanuela

Una telefonata coinvolgente lancia nuove ombre sul caso delle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Marco Accetti, chiamato dall’«uomo nero», si prepara a rivelare dettagli importanti riguardo a quanto accaduto. Questa conversazione potrebbe rappresentare un elemento chiave nella ricostruzione di un episodio ancora avvolto nel mistero, aprendo nuove prospettive sulle vicende che da anni tengono sotto scrutinio l’attenzione pubblica.

Torna alle cronache una telefonata, potenzialmente molto rilevante, che ha coinvolto Marco Accetti nel caso delle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il fotografo, noto per essersi autoaccusato nel 2013 del rapimento di entrambe le ragazze e ritenuto non attendibile, il 4 aprile 1997 (dunque diversi anni prima che decidesse di autodenunciasse) litigava con la fidanzata Ornella Carnazza al telefono, che lo minacciava con queste parole: «Adesso io comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza. Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?». A queste parole - riportate dal Corriere della Sera - Accetti reagisce provando a zittire la donna. 🔗 Leggi su Leggo.it

Caso Orlandi, la telefonata-choc tra Carnazza e Accetti: «Ora racconto cosa hai fatto con Emanuela…»Un’intercettazione telefonica tra Carnazza e Accetti ha rivelato dettagli che potrebbero influenzare significativamente le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Emanuela Orlandi, “convocato in Commissione d’inchiesta Marco Fassoni Accetti, l’uomo che si auto-accusò del rapimento”La Commissione d’inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi ha convocato formalmente Marco Fassoni Accetti per il 29 gennaio, secondo quanto riportato dall’Ansa.

