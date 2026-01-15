Atletico Union Roma calcio Terenzi | Abbiamo messo un' ipoteca sul campionato

L’Atletico Union Roma, guidato da mister Eros Cesarini, ha iniziato il nuovo anno con successo, confermando la propria solidità nel campionato di Terza Categoria. Dopo aver conquistato nove vittorie consecutive prima della pausa natalizia, la squadra ha proseguito il percorso positivo anche nella prima partita del 2025, rafforzando la propria posizione e mostrando un buon stato di forma.

Anno nuovo, vecchie abitudini. La Terza categoria dell'Atletico Union Roma ha ripreso il discorso interrotto nel 2025: dopo le nove vittorie consecutive ottenute prima della pausa natalizia, la squadra di mister Eros Cesarini ha centrato anche la decima domenica scorsa, nella prima gara ufficiale del 2026. "Sul campo del Tre Fontane abbiamo chiuso il primo tempo sullo 0-0 e non è la prima volta che ci capita di non sbloccare il risultato – dice Fabio Terenzi, attaccante classe 2002 - A inizio ripresa siamo andati addirittura in svantaggio, ma non c'è stato mai timore di non vincere.

