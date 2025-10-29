Atletica due mondi | dominio della compagine salentina ai campionati regionali di società pugliesi di atletica leggera

Due gli scudetti regionali ed un secondo posto dell’ottovolante Salentino mettono il sigillo ad una stagione già di per se importante. Non servono parole, per vincere serve il cuore. A Molfetta nelle giornate del 25 e 26 ottobre ai Campionati di Società Regionali di atletica leggera è festa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

